நெல்லை அருகே தலைவிரித்தாடும் தண்ணீர் பஞ்சம்.. காலிக் குடங்களுடன் பேரூராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை

நெல்லை அருகே முறையாக குடிநீர் வழங்கப்படாததைக் கண்டித்து கிராம மக்கள் காலிக் குடங்களுடன் பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர்.

English summary

Near Tirunelveli a panchayat office blockaded by the villagers with empty pots. they were urging to give drinking water properly.