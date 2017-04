சேர்ந்து வாழ மறுத்த கணவர்.. அடித்தே கொன்ற மனைவி.. உளுந்தூர்பேட்டை அருகே அதிர்ச்சி

உளுந்தூர் பேட்டை அருகே சேர்ந்து வாழ மறுத்த கணவரை மனைவி அடித்துக்கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Near in Ulundurpet a wife kills husband for not living together. Police have arrested the wife and her brother.