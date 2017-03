வீட்டின் மீது பயங்கர சத்தத்துடன் விழுந்த மர்ம ஒளி.. தீக்காயம் அடைந்த பெண் சிகிச்சைப் பலனின்றி பலி

வேலூர் அருகே கடந்த 24ஆம் தேதி அதிகாலையில் வீட்டின் மீது பயங்கர சத்தத்துடன் விழுந்த மர்ம ஒளியால் தீக்காயமடைந்த பெண் சிகிச்சைப்பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

English summary

Near Vaniyambadi a mysterious light fell with terrible noise on a home on 24th of last week. In this accident a lady who was getting treatment died today.