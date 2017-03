அதிகாலையில் ஷாக்.. வீட்டின் மீது பயங்கர சத்தத்துடன் விழுந்த மர்ம ஒளி... வேலூரில் பெண் படுகாயம்!

வேலூர் அருகே அதிகாலையில் வீட்டின் மீது பயங்கர சத்தத்துடன் விழுந்த மர்ம ஒளியால் பெண் ஒருவர் படுகாயமடைந்தார்.

Story first published: Friday, March 24, 2017, 12:37 [IST]

English summary

Near Vaniyambadi on a home a mysterious light fell with terrible noise in the morning. The roof of the house collapsed. A lady injured severely.