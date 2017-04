வாணியம்பாடி அருகே கொட்டிய ஆலங்கட்டி மழை... மகிழ்ச்சியில் ஆட்டம்போட்ட மக்கள்!

வாணியம்பாடி அருகே திடீரென கெட்டிய ஆலங்கட்டி மழையால் மக்கள் மகிழ்ச்சியில் திளைத்தனர்.

English summary

Near in Vaniyampadi hailstorm arrives suddenlly in the afternoon. People were delighted the hailing rain.