விருதுநகர் அருகே குழந்தைகளுக்கு மர்ம காய்ச்சல் - பெற்றோர் பீதி

விருதுநகர் அருகே மர்மக்காய்ச்சலால் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டு வருவதால் பெற்றோர் பீதியடைந்துள்ளனர்.

English summary

Near in Virudhunagar childrens suffering by fever. villagers accusing that drainage water mixed in the drinking water that is the reason for the fever,