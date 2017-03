நெடுவாசல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை மூடும் வரை வீடுவாசல் செல்லமாட்டோம் #NeduvasalProtest

வாடி வாசல் திறக்கும் வரை வீடு வாசல் செல்ல மாட்டோம் என்று போராடிய இளைஞர்கள், நெடுவாசல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு மூடுவிழா நடத்தும் வரை வீடு வாசலுக்கு செல்ல மாட்டோம் என்று இளைஞர்கள் போராடி வருகின்றனர

No one can ever touch #TamilNadu when TN YOUNGSTERS are awake..😊💪 #HydrocarbonProject #Neduvasalprotest pic.twitter.com/uIZ5Cw1Hxv

English summary

The15 day of protests against the hydrocarbon protest at Neduvasal in Pudukkottai on Wednesday saw protesters receiving words of advice from those who have took the path of mass protests in the past.