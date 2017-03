நெடுவாசல் போராட்டம்.. வலுக்கட்டாயமாக முடிக்க முயற்சி.. கலெக்டர் இன்று பேச்சுவார்த்தை

நெடுவாசல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து 17வது நாளாக போராட்டம் தொடரும் நிலையில் போராட்டக்குழுவினருடன் மாவட்ட ஆட்சியர் இன்று பேச்சு வார்த்தை நடத்த உள்ளார்.

English summary

The 17th day of protests against the hydrocarbon protest at Neduvasal in Pudukkottai Students arriving in small batches were turned away and asked to get their parents consent.