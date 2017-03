நெடுவாசல் மக்களுக்கு மாநில அரசு மீது நம்பிக்கையில்லை - ஸ்டாலின்

ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக நெடுவாசலில் போராடி வரும் மக்களுக்கு தமிழக அரசு மீது நம்பிக்கையில்லை என்று எதிர்கட்சித்தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

Opposition leader MK Stalin has said that people of Neduvasal are not happy with the Hydrocarbon gas project.