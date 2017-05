ஹைட்ரோகார்பனுக்கு எதிராக நெடுவாசலிலில் தொடரும் மக்கள் போராட்டம்!

நெடுவாசலில் மத்திய அரசின் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம் தொடருகிறது.

English summary

Director Gowthaman met Neduvasal protest people today and says that they wont allow to execute the hydrocarbon project.