13வது நாளாக பற்றி எரியும் நெடுவாசல்… விவசாயிகள், பெண்கள் இரவு பகலாக போராட்டம்!

தொடர்ந்து 13வது நாளாக இன்றும் ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு எதிராக நெடுவாசல் மக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இந்தப் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து திருவாரூர், தஞ்சை விவசாயிகள், மாணவர்கள் களத்தில் குதித்து

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 10:05 [IST]

English summary

Neduvasal Villagers stage protest against Hydrocarbon for 13th day in Pudukottai.