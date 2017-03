மூதாட்டி மரண துயருடன் நெடுவாசலில் 22-வது நாளாக தொடரும் போராட்டம்!

நெடுவாசலில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக 22-வது நாளாக போராட்டம் தொடருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The protest against the hydrocarbon exploration at Neduvasal entered the 22nd day on Thursday.