மீண்டும் போர்க்களமாகிறது நெடுவாசல்.. 70 கிராம மக்களுடன் நெடுவாசல் குழு ஆலோசனை

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மீண்டும் போராட்டத்தில் இறங்குவது தொடர்பாக 70 கிராம மக்களுடன் நெடுவாசல் போராட்டக் குழுவினர் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Central govt has signed agreement for hydrocarbon project. Opposing this, Neduvasal protest group held discussion with 70 villagers to start the agitation.