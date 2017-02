நெடுவாசலுக்கு ஆதரவாக அணி திரளும் மாணவர்கள் பட்டாளம் - 100 கிராம மக்கள் திரண்டனர்

ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்திற்கு எதிராக நெடுவாசலில் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. மாணவர்கள், இளைஞர்கள், நூற்றுக்கணக்கான கிராம மக்கள் அணி திரண்டு வருகின்றனர்.

English summary

Hydrocarbon project at Neduvasal in Pudukkottai district, the villagers for the past 12days have erected a temporary shelter and struck with the demand to drop the project permanently.