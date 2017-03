குடும்ப நிகழ்ச்சிபோல மாறிப்போன நெடுவாசல் போராட்ட களம்.. வருவோருக்கெல்லாம் உணவு, உபசரிப்பு ஜோர்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், நெடுவாசல் ஹைட்ரோகார்பன் திட்ட போராட்டத்துக்கு போலீஸாரின் தடையை மீறியும் குவியும் மக்களை அன்போடு உபசரித்து உணவு வழங்குவதால் இது போராட்டமா இல்லை குடும்ப விழாவா என்று குழம்பும் நில

English summary

People who is going to support Neduvasal protest are being welcomed with love and villagers are preparing food to provide them.