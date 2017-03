தகிக்கும் நெடுவாசல்.. கடையடைப்பால் ஸ்தம்பித்தது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் #saveneduvasal

நெடுவாசல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முழுவதும் இன்று முழு கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Traders support and Shops shut down in Pudukkottai district against implementation of Hydrocarbon Project.