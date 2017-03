எடப்பாடியார் எத்தனை நாளைக்கு முதல்வரா இருப்பார்.. இவரை நம்பி நெடுவாசல் போராட்டத்தை எப்படி கைவிடுவது?

தமிழக முதல்வர் எத்தனை நாளைக்கு முதல்வராக இருப்பார்? அவருடைய பேச்சை நம்பி எப்படி போராட்டத்தை கைவிடுவது என்று நெடுவாசலில் போராட்டம் நடத்தும் மக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

English summary

Neduvasal protesters have refused CM request to stop protest against hydrocarbon.