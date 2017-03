நெடுவாசல் போராட்ட குழுவினர் ஸ்டாலினுடன் சந்திப்பு.. சட்டசபையில் தீர்மானம் கொண்டுவர கோரிக்கை

புதுக்கோட்டை நெடுவாசல் ஹைட்ரோகார்பன் போராட்டக் குழுவினர் போராட்டத்தைத் தற்காலிகமாக வாபஸ் பெற்ற பின்னர், இன்று திமுக செயல் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்தித்துப் பேசினர்.

English summary

Pudukottai Neduvasal Protestors team met DMK acting leader M.K Stalin in chennai. And they requested him to raise Neduvasal issue in assembly.