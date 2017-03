முதல்வருடன் பேசினோம், உறுதியளித்துள்ளார், அதை ஏற்கிறோம் - நெடுவாசல் போராட்டக் குழு

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை ரத்து செய்ய முதல்வரிடம் வலியுறுத்தியதாக போராட்டக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 13:45 [IST]

English summary

Neduvasal team met with CM Edappadi palanisamy. they were urged to CM To cancel the program of hydrocarbon expolaration