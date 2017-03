போராட்டத்தை கைவிடச் சொன்ன பொன். ராதாகிருஷ்ணன்... நிராகரித்த நெடுவாசல் மக்கள்

போராட்டத்தை கைவிட்டு பேச்சு வார்த்தைக்கு வருமாறு நெடுவாசல் கிராம மக்களிடம் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தினார். இதனை ஏற்க நெடுவாசல் மக்கள் மறுத்து விட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Neduvasal agitators have rejected the call of union minister Pon Radhakrishnan's plea to withdraw the protest.