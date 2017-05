சென்னை மெரினாவில் ஈழப் படுகொலை நினைவேந்தலுக்கு அனுமதி கேட்கும் தீபா !

ஈழப் படுகொலை நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி நடத்திட காவல் துறை அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என தீபா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 1:13 [IST]

English summary

Need permission for Eelam massacre Memorial Day in Marina, jayalalithaa's nice j.Deepa