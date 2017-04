அம்மை நோய்க்கு மருந்தாகும் வேப்பிலை

வேப்பிலையால் வருடிவிட்டால் அரிப்பு தீரும். புண் ஏற்படாது. வேப்பிலையின் இரு விளிம்பும் கூர்கூராக மென்மையாக இருப்பதால், அரிப்பு தீர்க்கும் அருமருந்தாகும்.

English summary

Neem Leaves as Natural Chicken Pox Chicken pox is also an acute infectious disease, characterized by an irruption of vesicles.Neem leaves are some of the most widely use parts of the neem tree, especially in Ayurveda therapy.