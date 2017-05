தந்தை பெரியாரின் சமூகநீதி மண் கந்தக எரிமலையாக வெடித்தே தீரும்.. மத்திய அரசுக்கு கி.வீரமணி எச்சரிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்திற்கு இன்னும் உயிர் இருக்கத்தான் செய்கிறது. அதனைச் செயல்படுத்த வைக்க தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சிகளைக் கடந்து ஓரணியில் நீ்ட் தேர்வு

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 18:25 [IST]

English summary

Dravidar Kazhagam leader K.Veramani condemned that the NEET exam was against social justice.