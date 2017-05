நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் என்ன குற்றவாளிகளா?... சிபிஎஸ்இ வாரியம் மீது அன்புமணி பாய்ச்சல்!

நீட் தேர்வு எழுத வந்த மாணவர்களை குற்றவாளி போல் நடத்தியது சிபிஎஸ்இ வாரியம் செய்த மனித உரிமை மீறல் ஆகும் என்று பாமக இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்தார்.

English summary

Neet exam was conducted yesterday throughout India. At that time so many restrictions are imposed on students. Anbumani Ramadoss condemns this act.