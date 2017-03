தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு நடத்தப்பட வேண்டுமாம் - மாணவர்களுக்கு நல்லதாம்... சொல்கிறார் தமிழிசை

தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ நுழைவுத் தேர்வான 'நீட்' தேர்வு நடத்தப்பட வேண்டும், அதுதான் மாணவர்களின் நலனுக்கு உகந்தது என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை கூறினார்.

English summary

NEET exam should be conducted in Tamilnadu, it is good for students' future told Tamilnadu Bjp leaded Tamilisai