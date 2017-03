திணிக்கப்படும் நீட் தேர்வு... பகல் கனவாகும் மருத்துவர் ஆசை... 8 லட்சம் மாணவர்கள் பாதிப்பு

தமிழக மாணவர்கள் மீது நீட் தேர்வை மத்திய அரசு திணிப்பதால், ஏழை, நடுத்தர மாணவர்களின் மருத்துவர் கனவு பகல் கனவாகிவிடும் என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN goverment should immediately bring law against Neet Exam, If Centre has pressurised the States will affect the 8 Lakhs TN poor students.