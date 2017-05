நீட் தேர்வு கெடுபிடி... மாணவர்கள் மன உளைச்சல் - எடப்பாடி பதவி விலக தலைவர்கள் வலியுறுத்தல்

நீட் தேர்வு அறைக்கு செல்லும் போது மாணவர்களை சோதனை என்ற பெயரில் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியதாக அரசியல் கட்சியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். முதல்வர் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

Thirumavalavan, Mutharasan and Jawahirulla have demanded that Edapadi Palanisamy should resign from CM Post on the neet issue.