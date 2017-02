வார்த்தைக்கு பின்னாடி ல போடுவதல்ல நெல்லை தமிழ்.. இன்னும் இருக்கு மேட்டரு #தாய்மொழிதினம்

நெல்லை தமிழ் குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அந்த வட்டாரத்தில் வாழ்ந்து பழகியிருக்க வேண்டும். நெல்லை மாவட்டத்தின் ஒவ்வொரு வட்டாரத்திலும் ஒவ்வொரு வகையான தமிழ் பேசப்படுவதை அப்போது அறியலாம்.

English summary

Nellai district people's Tamil is entirely different from other areas as it has many original words.