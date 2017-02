நெல்லையில் பட்டப்பகலில் பயங்கரம்...போலிஸ் வாகனத்தில் இருந்த கைதி துடிக்க துடிக்க வெட்டிக் கொலை

பாளையங்கோட்டையில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட கைதி ஒருவர் 13 பேர் கொண்ட கும்பலால் வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட சம்வம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

In Nellai A prisoner killed by strangers when the prisoner was taking to the court by Police Vehicle with full police protection.