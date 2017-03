நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக புதிய ரேடார் அமைத்த நெல்லை வி்ஞ்ஞானிக்கு அக்னி விருது!!

நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக புதிய ரேடார் அமைத்த நெல்லை வி்ஞ்ஞானி ஞான மைக்கேல் பிரகாசத்துக்கு அக்னி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

A scientist who belongs to Nellai got a Agni award for set up a Radar for the security of the country.