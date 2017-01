நெல்லை மாணவர்கள் மட்டும் தற்காலிகமாக போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றனர்

ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவு போராட்டத்தை தற்காலிகமாக வாபஸ் பெறுவதாக நெல்லையில் 6 நாட்களாக போராட்டம் நடத்திய மாணவர் அமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Students and youths in Nellai have announced that they are withdrawing the Jallikattu protests.