ஓம் சக்தி சேகர் நீக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு.. நெல்லித்தோப்பு அதிமுக நிர்வாகிகள் கூண்டோடு ராஜினாமா

புதுவை அதிமுகவின் முன்னாள் எம்எல்ஏ ஓம் சக்தி சேகர் நீக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நெல்லித் தோப்பு அதிமுக நிர்வாகிகள் கூண்டோடு ராஜினாமா செய்துள்ளனர்.

English summary

Nellithoppu in Puducherry ADMK cadres resigned to oppose removing Om Sakthi Sekar, who supported OPS from ADMK.