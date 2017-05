கருப்பு நூலை கழட்டிய ஆபீசருங்க... அதை ஏன் கழட்டச் சொல்லலை? நெட்டிசன்ஸ் கேள்வி!

நீட் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் கையில் கட்டியிருந்த கருப்பு கயிறு கழற்றப்பட்டது தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் சூடான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Netizens strongly criticized that the CBSE board's Dress code for NEET Test.