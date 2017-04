விவசாயிகள் நிர்வாணப் போராட்டத்தை கிண்டலடித்த கேடி ராகவன்... சமூக வலைத்தளங்களில் கடும் கண்டனம்

டெல்லியில் தமிழக விவசாயிகள் நடத்திய நிர்வாணப் போராட்டத்தை பாஜகவைச் சேர்ந்த கேடி ராகவன் பேஸ்புக் பக்கத்தில் கிண்டலடித்து பதிவிட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Netizens have condemned K T Raghavan on his comments on farmer's naked protest in Delhi.