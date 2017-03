நீங்கள் அரசியலில் பிழைக்க தமிழ் மகளை ஏன் துணைக்கு அழைக்கிறீர்கள்...நாஞ்சிலை வாங்கும் நெட்டிசன்ஸ்

தினகரனை புகழ்ந்து பாடி நாஞ்சில் சம்பத் வெளியிட்டுள்ள பதிவுக்கு இணையதளவாசிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Nanjil sampath was flattering TTV.Dinakaran in his face book page. For this Netizens opposing Nanjil sampath and registering their condemns.