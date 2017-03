இதையேதான் உங்க நடராஜனும் சொன்னார்... பன்னீர் தான் முதல்வரா இருப்பார்னு..!!!

டிடிவி.தினகரன் ஆர்கே.நகர் தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்ததையடுத்த அவருக்கு சமூக வலை தளங்களில் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

Victorious candidate for Amma's treasured constituency is our Respected Dy.Gen Secretary Thiru.TTV.Dhinakaran Avarghal #RKnagarforAIADMK

English summary

Netizens Opposing for TTV.Dinakaran on social media for contesting in RK.Nagar by election.