சசிகலாவை தேர்வு செய்த உங்க தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏவிடம் கோபக்கணைகளை வீசுங்கள்- நெட்டிசன்கள்

சசிகலாவை விமர்சித்து வரும் நெட்டிசன்களின் கோபம் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீது திரும்பியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 14:11 [IST]

English summary

Now netizens very angry over the ADMK MLAs who were elected Sasikala as Chief Minister of TamilNadu.