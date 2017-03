மானத்தை பற்றி நீங்க..பெரிய மனுசன் பேச்சா, இன்னோவா போரடிக்குதா...நெட்டிசன்ஸ் வறுவலில் நாஞ்சில் சம்பத்

பாத்திமா பாபு, நடிகை லதா பற்றி இழிவான விமர்சனம் செய்த சசிகலா அணியின் நாஞ்சில் சம்பத்தை நெட்டிசன்கள் துவைத்து காயபோட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Netizens slammed Team Sasikala's Nanajil Sampath for his comments against Team OPS's Fathima Babu and Actress Latha.