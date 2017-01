"கன்னட ஈவெரா- முட்டாள் தமிழர்கள்" நெட்டிசன்களிடம் டன் கணக்கில் டின் வாங்கும் கொழுப்பு ஹெச். ராஜா!

தந்தை பெரியாரை விமர்சித்து ட்விட்டரில் பதிவு போட்டு நெட்டிசன்களிடம் வறுபட்டு கருகிக் கொண்டிருக்கிறார் ஹெச்.ராஜா.

English summary

Netizens slammed BJP Nationa Secretary H Raja who post comments against Thanthai Periyar in his twitter page.