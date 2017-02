காவிரியில் புதிய கால்வாய்.. கர்நாடகத்தின் அட்டூழியத்தால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர் வரத்து சரிவு

காவிரியில் புதிய கால்வாயை கர்நாடக அரசு கட்டி வருகிறது. இதனால் மேட்டூர் அணையில் நீர் வரத்து குறைந்துள்ளது.

English summary

New canal has been constructed along the Cauvery River by Karnataka government.