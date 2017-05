கொடநாட்டில் முளைத்தது புதிய சோதனை சாவடி... வாகன சோதனை தீவிரம்

ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு எஸ்டேட் பங்களாவில் கொலை கொள்ளை நடந்ததின் எதிரொலியாக இப்போது, எஸ்டேட்டை சுற்றி புதிய சோதனை சாவடி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

A New Check Post opened in Kodanad Estate,security has tightened.Tourists are struggling.