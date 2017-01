ஜல்லிக்கட்டு..பொங்கி எழுந்த புதுக்கல்லூரி மாணவர்கள்... மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்பு

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக சென்னை புதுக்கல்லூரி மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களின் போராட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்றுள்ளார்.

English summary

New college students stage a protest to life ban on Jallikkattu, and the opposition leader M.K. Stalin takes part in this protest.