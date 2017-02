நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ. ஆறுமுகம் பங்கேற்றாரா? வெடிக்கும் புதிய சர்ச்சை

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ. பங்கேற்றாரா? என்பது குறித்து புதிய சர்ச்சை வெடித்துள்ளது.

English summary

New Coontroversy erupts over yesterday trust vote in Tamilnadu Assembly.