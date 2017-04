சட்ட படிப்பில் இளவரசி மகன் விவேக் ஃபிராடு? போட்டுக் கொடுத்ததா திவாகரன் தரப்பு?

சட்ட பல்கலைக் கழக படிப்பில் இளவரசி மகன் விவேக் முறைகேடு செய்தது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த ஆளுநர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 9:27 [IST]

English summary

After the Controversy erupted over Sasikala's relative Ilavarasi son Vivek's Law College exam, now TN Governor has orderd to enquirty on it.