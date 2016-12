கோவை அருகே 36 லட்சம் பணம் பறிமுதல்... எல்லாமே ரூ.2000 நோட்டுகள்

கோவை அருகே காரில் எடுத்து வரப்பட்ட 36 லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த முழுவதும் புதிய 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் ஆகும்.

English summary

New currency notes worth 36 lakhs seized in a car near coimbatore. That all the new Rs 2000 banknotes.