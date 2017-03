அதிமுகவில் ஆட்சி மன்றக் குழு தலைவராக சிறையில் இருக்கும் சசிகலா நியமனம்!

அதிமுகவில் ஆட்சி மன்றக் குழு என்று புதிதாக ஒரு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தலைவராக சசிகலா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

In Admk new governing body is created and Sasiikala who is presently in jail will be the leader of this governing body.