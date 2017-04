தமிழகத்துக்கு விரைவில் முழு நேர ஆளுநர் நியமிக்கப்படுவார்: வெங்கய்ய நாயுடு உறுதி

தமிழகத்துக்கு விரைவில் புதிய ஆளுநர் நியமிக்கப்படுவார் என மத்திய அமைச்சர் வெங்கய்யா நாயுடு கூறியுள்ளார்.

English summary

New governor will be appointed for tamilnadu very soon, said minister Venkaiah Naidu