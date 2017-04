நண்பேன்டா போய் பரம எதிரிகளாக மோதும் விவேக் vs ஜெயானந்த்!

சசிகலா குடும்பத்தின் அடுத்த தலைமுறையும் அதிகார போட்டியில் குதித்துள்ளது. இளவரசி மகன் விவேக், திவாகரன் மகன் ஜெயானந்த் இடையேயான மோதல்தான் இப்போது அதிமுகவில் ஹாட் டாபிக்

Story first published: Monday, April 3, 2017, 10:27 [IST]

English summary

Sources said that Ilavarasi son Vivek was very upset over Divakaran's son Jayananth moves against him.