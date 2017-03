தண்டையார் பேட்டையில் விரைவில் புதிய ரயில் முனையம்: தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் பேட்டி

தண்டையார்பேட்டையில் புதிய ரயில் முனையம் அமைக்கப்படும் என தென்னக ரயில்வே பொது மேலாளர் வசிஷ்ட ஜோரி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Vashishta Johri, General Manager of Southern Railway has said new railway terminal will construct in tondiarpet