ஓ.பி.எஸ். - எடப்பாடி போட்டியால்.. மீண்டும் உடைகிறது அதிமுக... !

முதல்வர் ஓ.பி.எஸ் மற்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி புதிய மோதலால் மீண்டும் அதிமுக உடையப் போகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

After Minister Edappady Palanichmay elected as the leader of the ADMK's legislature party a new rift is brewing in ADMK between CM OPS and Edappadi.